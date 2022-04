Bad Wörishofen

Ein Bad Wörishofer geht mit alter Kiste auf großes Abenteuer

Felix Noack nimmt mit seinem alten VW am Pothole-Rodeo teil. Das ist eine Alpenrundfahrt mit schrottreifen Autos, die im Juli 2022 stattfinden wird. Das Foto ist in Mindelheim aufgenommen worden.

Plus Felix Noack aus Bad Wörishofen nimmt mit seinem Bruder Timon in einem schrottreifen Auto an einer Alpenrundfahrt teil. Dieses "Pothole Rodeo" dient einer guten Sache.

Von Johann Stoll und Dominik Bunk

Felix Noack ist glücklich in Bad Wörishofen verheiratet und Vater einer zweijährigen Tochter. Der 32-Jährige arbeitet im Straßenbau und ist zufrieden mit seinem geregelten Leben. Aber es schlummert in ihm tief innen eine Sehnsucht nach Weite und Abenteuer. Die kann er heuer im Juli zusammen mit seinem Bruder Timon ausleben und zugleich Gutes tun.

