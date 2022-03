Bad Wörishofen

vor 33 Min.

Ein besonderer Ausbildungsgang nur in Bad Wörishofen

Blick in den Unterricht einer Klasse der Berufsfachschule der Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement in der Wörishofer Außenstelle der Staatlichen Berufsschule Mindelheim. Im Hintergrund (von links): Lehrkraft Sebastian Seemüller, Außenstellenleiterin Ute Mangrich, Schüler Jonas Müller und Schülerin Annika Veil und Schulleiter Gottfried Göppel.

Plus Die Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement gibt es nur einmal in ganz Schwaben.

Von Helmut Bader

An der Außenstelle der Staatlichen Berufsschule Mindelheim in der Kneippstadt gibt es einen Ausbildungszweig, der besondere Beachtung verdient. Es ist die „Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement“, den es in Schwaben nur einmal gibt.

