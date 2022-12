Ein besonderes Krippenspiel in Bad Wörishofen

Kinder bescheren älteren Menschen in Bad Wörishofen eine außergewöhnliche Weihnacht.

Weihnachten zu Hause in den eigenen vier Wänden oder auch in einem Hotel verbringen zu können, ist ein Privileg, dass vielen älteren Menschen nicht immer vergönnt ist. Für sie findet die stille Zeit des Advents und das Weihnachtsfest selbst dann meist in einem Seniorenheim statt. Da war die Freude groß, als die Grundschulkinder der Klasse 1b für eine besondere Weihnachtsüberraschung sorgten.

„Wir bemühen uns in dieser Zeit sehr darum, durch diverse Veranstaltungen eine entsprechende Stimmung aufkommen zu lassen“, schildert Dirk Mayr, der Leiter der Einrichtung der AWO in der Türkheimer Straße. Vor allem die Musik spielt in dieser Zeit eine wichtige Rolle. „Gerade heuer, nach den beiden schweren Corona-Jahren, wo fast nichts mehr stattfinden konnte, geben wir uns besonders viel Mühe“, so der Leiter.

Die Kinder können noch nicht einmal fließend lesen und schafften es dennoch, das Krippenspiel zu präsentieren

Dazu gehörte eben auch ein Besuch von Kindergartenkindern oder der Auftritt einer Stubenmusik. Dass diese besondere Zeit von den Bewohnern sehr wohl wahrgenommen wird, auch dies bestätigt der Leiter. Der Höhepunkt war das Krippenspiel, das die Schulkinder unter der Leitung von Ursula Glanz zu Weihnachten aufführten. Die Kinder sind ja gerade erst seit September in der Schule, können noch nicht einmal fließend lesen, schaffen es dennoch dieses Spiel bereits zu präsentieren.

An die beiden Jahre, in denen es wegen Corona nicht stattfinden konnte, erinnerte deshalb auch Ursula Glanz bei ihrer Begrüßung. „Darum freuen wir uns umso mehr, dass wir heuer wieder da sein dürfen“, sagte die Lehrerin. Zuvor waren die Kinder schon bei ihrem Einzug mit kräftigem Applaus durch die vielen Bewohnerinnen und Bewohner im großen Saal empfangen worden. Zu ihnen gehörte auch Hildegard Brandner, die selbst früher als Lehrerin an der Kneippstädter Grundschule unterrichtet hatte und mit ihren Kindern den Sebastianstag oft mit Theaterstücken bereicherte. Klar, dass sie sich noch etwas mehr über den Besuch der Kinder freute.

Alexander Nilbrink und Lena Wörle spielten Josef und Maria. Foto: Helmut Bader

Auch der Chorgesang der Erstklässler war erstaunlich

Das Krippenspiel erzählte die schwere Herbergssuche von Maria und Josef. Diese beiden Hauptrollen spielten Alexander Nilbrink und Lena Wörle schon mit erstaunlichem Schauspieltalent. Sie waren ebenso vertieft in ihre Texte wie die Hirten, die Engel, die Heiligen Drei Könige oder alle anderen bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt.

Dass auch sie bei aller Anspannung Freude am Auftritt hatten, wusste der kleine Lukas auf die Frage, wie es denn war, zu berichten: „Es hat mir schon gut gefallen, das zu machen.“ Erstaunlich war auch der von Glanz bereits bestens geschulte Chorgesang der Erstklässler. Bei den Weihnachtsliedern „Alle Jahre wieder“ oder „Ihr Kinderlein kommet“ stimmten die Bewohner spontan mit ein. Heiligabend verbrachten die Heimbewohner nach Möglichkeit mit ihren Angehörigen. Wo das nicht ging, sorgte auch hier das Team für ein schönes Weihnachten.