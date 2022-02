Bad Wörishofen

vor 35 Min.

Ein Feuerwehr-Kommandant mit Leib und Seele hört auf

Peter Eichler ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele. Als Kommandant in Bad Wörishofen hört er nun auf.

Plus Peter Eichler war 24 Jahre Kommandant der Feuerwehr Bad Wörishofen. Er leitete insgesamt 4189 Einsätze und hat dabei auch viel Leid erlebt.

Von Karin Donath

Als Peter Eichler in Bad Wörishofens Feuerwehr eintrat, war sein Vater der Kommandant. 24 Jahre lang war es nun Peter Eichler selbst, bis zur Altersgrenze. Eine Zeit, in der er Bad Wörishofens Feuerwehr geprägt hat – die ihn aber auch selbst geprägt hat. Über den Weg in Zukunft des Brandschutzes und den Umgang mit Leid und Tod.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .