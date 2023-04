Bad Wörishofen

vor 35 Min.

Ein Gesamtkunstwerk in den Kunstwerken in Bad Wörishofen

Plus Der Kunstverein Bad Wörishofen präsentiert seine Mitgliederausstellung in den Kunstwerken. An diesem Wochenende geht es los.

Von Tina Schlegel Artikel anhören Shape

Neben der Jahres-Themenausstellung ist es der zweite Schwerpunkt des Jahres: Die große Mitgliederausstellung des Kunstvereins Bad Wörishofen. Ohne Themenvorgabe können die Kunstschaffenden Werke einreichen. Die Beteiligung sei auch in diesem Jahr wieder stark gewesen, erzählt Peter Schmid, seit einem Jahr Vorsitzender des Vereins. Die sinnvolle Hängung der Werke sei immer die größte Herausforderung. "Man beginnt, und plötzlich entstehen ganz neue Verbindungslinien, dann wächst die Ausstellung und eines fügt sich zum anderen."

Ab diesem Wochenende ist die Mitgliederausstellung des Kunstvereins zu sehen. Foto: Tina Schlegel

Was so einfach klingt, bedarf vor allem eines guten Gespürs für mögliche Synergien – Farben, Strukturen, Formen. Die Mitgliederausstellung kann von, 15. April bis zum 30. April jeweils samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr in den Kunstwerken (Kemptener Straße 3) in Bad Wörishofen besichtigt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen