Bad Wörishofen

11:39 Uhr

Ein Gratis-Tattoo aus Bad Wörishofen, das im Ernstfall Leben retten soll

Plus Der Tätowierer Tom Irschina aus Bad Wörishofen beteiligt sich an einer besonderen Organspende-Aktion. Dazu kommt auch die Mutter von "Herzbube Daniel" in die Stadt.

Von Kathrin Elsner Artikel anhören Shape

Melanie Eser hat im Bekanntenkreis selbst miterlebt, wie schlimm es für die Eltern eines herzkranken Kindes war, jahrelang auf ein Spenderherz warten zu müssen. "In dieser Zeit habe ich gelernt, wie wichtig dieses Thema ist“, sagt sie. Etwa 8500 Menschen warten in Deutschland derzeit auf ein Spenderorgan. Eine Tattoo-Aktion soll nun helfen, dass mehr Menschen sich damit befassen, ob sie Organspender sein wollen. In Bad Wörishofen macht Esers Arbeitgeber mit. Vor Ort sein wird auch die Mutter von "Herzbube Daniel" aus Schwabmünchen, dessen Schicksal über Monate hinweg viele Menschen in unserer Region bewegte.

Tattoos sollen zur Diskussion um Organspende in den Familien anregen

Der Verein "Junge Helden“ hat eine Tätowierung entworfen, welche die Zustimmung zur Organspende sichtbar machen soll. Ziel ist vor allem, auf das Tabu-Thema aufmerksam zu machen, denn einen Organspendeausweis ersetzt das Tattoo nicht. Das Tattoo-Studio "7er Ink“ aus Bad Wörishofen bietet an einem Aktionstag an, sich das Tattoo kostenfrei stechen zu lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen