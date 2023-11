Bad Wörishofen

10:03 Uhr

Ein Großeinsatz in Bad Wörishofen: Hotel nach Brand in Sauna evakuiert

In einem Hotel am Denkmalplatz in Bad Wörishofen ist ein Feuer ausgebrochen.

In einer Sauna in einem Hotel am Denkmalplatz in Bad Wörishofen ist ein Feuer ausgebrochen. Die Gäste wurden evakuiert. Die Ermittlungen zur Ursache laufen.

Ein Brand ist am Montagvormittag in einem Hotel in Bad Wörishofen ausgebrochen. Wie die Polizei bestätigt, ist das Feuer in der Sauna im Keller des Hotels ausgebrochen. Die Meldung ging um 11.30 Uhr bei der Leitstelle ein. Das Gebäude wurde noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte geräumt, verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Denkmalplatz in Bad Wörishofens Fußgängerzone war für die Zeit des Einsatzes komplett abgeriegelt, die angrenzende Fidel-Kreuzer-Straße wurde gesperrt. Für den Großeinsatz wurden mehrere Wehren aus dem Umland alarmiert, um möglichst viele Atemschutzträger vor Ort zu haben. Der Feuerwehr gelang es dann schnell, den Brand zu löschen. 18 Bilder Brand in Bad Wörishofer Hotel: Die Bilder des Einsatzes Foto: Markus Heinrich, Tom Pöppel Der Schaden an der Sauna und im dazugehörigen Raum beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 20.000 Euro. Vor Ort waren auch Baufachberater des Technischen Hilfswerks, um die Statik nach dem Brand zu überprüfen. "Hier wurden nach der Besichtigung keine Bedenken geäußert", teilte die Polizei am Nachmittag mit. Die Hotelgäste wurden während der Löscharbeiten in einem benachbarten Hotel vorrübergehend untergebracht. Die Gäste und das Personal konnten kurze Zeit später wieder zurück ins Hotel. "Eine Gefahr für Unbeteiligte bestand zu keinem Zeitpunkt", teilt die Polizei mit. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die Sauna etwa eine Stunde vor dem Brandausbruch in Betrieb genommen wurde. Offenbar war der Bereich um den Saunaofen der Brandherd. Die genaue Brandursache ist aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen. An dem Einsatz waren 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr und vier Fahrzeuge des Rettungsdienstes beteiligt. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen. (mz)

