Ein hinreißendes Geburtstagskonzert für Pfarrer Kneipp

Die Irmgard-Seefried-Sing- und Musikschule und die Tänzer des Stamm-Kneipp-Vereins lassen Pfarrer Kneipp an seinem 202. Geburtstag mit einem bunten Programm hochleben.

Welch ein Geburtstagskonzert zu Ehren von Pfarrer Sebastian Kneipp! In diesem Jahr wäre er 202 Jahre alt geworden. Das Konzert, initiiert von der Irmgard-Seefried Sing-und Musikschule, hätte ihm ganz gewiss äußerst gut gefallen. Waren doch leise, feine Gitarren- und Geigentöne ebenso zu hören wie die lautstarken Klänge der RocKinks oder das großartige Orchester. Boten doch die beiden Schulleiter Magnus Blank und Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer, etliche Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler ein Programm, das die zahlreichen Gäste im Kursaal zu heftigstem Beifall, ja, sogar zu Pfeifkonzerten hinriss.

Die Tänzerinnen der Jazztanzgruppen des Stamm-Kneipp-Vereins verkörperten die Kneipp'sche Säule "Bewegung" in gewohnter Eleganz. Foto: Maria Schmid

Mit dabei waren auch fünf Gruppen der Jazz-Tänzer vom Stamm-Kneipp-Verein unter der bewährten Leitung von Claudia Sachon. Die Säule „Bewegung“ wurde in verschiedensten Variationen vorgeführt. Magnus Blank und Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer begrüßten nicht nur Bürgermeister Stefan Welzel, sondern auch die Unterstützer der Musikschule, Hans-Joachim Kania und Marieluise Vorwerk. Außerdem hatte Welzel eine Delegation aus Südkorea, die derzeit in Bad Wörishofen die Kneippkur kennenlernt, zur Geburtstagsfeier eingeladen.

Bei "Another Brick in the Wall" von Pink Floyd gab es kein Halten mehr

In diesem Jahr waren vor allem Ensembles der Musikschule zu erleben. Georg Friedrich Händel schrieb die „Feuerwerksmusik“, aus deren Ouvertüre das Blechbläserensemble unter der Leitung von Patrick Henrichs spielte. Eine zauberhafte und stimmungsvolle „Spanische Romanze“ ließ das Gitarrenensemble um Ingrid Baum hören. Beim „The red-haired Priest“ von Jos van Dungen hörten die Gäste das Gitarrenensemble zusammen mit dem Geigenensemble mit Marta Zsiros. Der „Canon“ von Johann Pachelbel klang zart und perfekt. Als sich Kathrin Lapsit-Hanel mit ihrer Blockflöte dazugesellte, waren es die „Colors of the wind“, die eine frische Brise in den Kursaal strömen ließen.

Mit "Another Brick in der Wall" begeistern die Kinder der Musikalischen Grundausbildung zusammen mit den "RockKinks" das Publikum. Foto: Maria Schmid

Dass auch ganz junge Klavierschülerinnen Großartiges leisten können, das bewiesen Elisabeth und Theresa Sedlmayer gemeinsam mit Alisa Motroshylova aus der Ukraine. Unter dem Dirigat von Markus Orf gaben sie sechshändig den Tango „Tanz bis zum Morgenrot“ zum Besten. Gemeinsam mit den begeisterten Gästen freuten sie sich über den gelungenen Vortrag.

Ganz andere Töne waren beim „Afterglow“ von David Hodges zu hören. Gesangslehrerin Alexandra Jörg trug es mit dem Gesangsensemble vor, unterstützt von Gitarrist Winfried Probst. Als schließlich die 50 Jungen und Mädchen der Musikalischen Grundausbildung auf die Bühne kamen und gemeinsam mit der Rockband „RocKinks“ mit Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer „Another Brick in the Wall“ von Pink Floyd zum Besten gaben, gab es im Publikum kein Halten mehr. Diese Dynamik und die wunderschöne Performance des Liedes waren etwas ganz Besonderes. Die Kinder bildeten aus selbst gebastelten und bemalten „Mauersteinen“ eine Brücke hin zum Publikum. Mäzen Hans-Joachim Kania war so begeistert und gerührt, dass er stehend applaudierte und meinte, das sei die Zukunft. Diese Kinder zeigten, dass man vor der Zukunft keine Sorgen zu haben brauche. Sie würden einen guten Weg gehen.

Auch der Beatles-Hit "Let it be" sorgte für Begeisterung

Für weitere rasante Bewegung sorgten fünf Jazztanzgruppen des Stamm-Kneipp-Vereins Bad Wörishofen. Claudia Sachon führte sie an. Das grandiose Finale hieß „Let it be“ von John Lennon und Paul McCartney und das in einem einzigartigen Arrangement. Magnus Blank dirigierte das Orchester der Irmgard-Seefried Sing- und Musikschule, die mitspielenden Ensembles und Sängerin Alexandra Jörg. Es kam so gut an, dass die Gäste lautstark eine Zugabe wünschten. Natürlich wurde sie gewährt.

Vor diesem grandiosen Konzert gab es in der Stadtpfarrkirche St. Justina einen Wortgottesdienst mit Diakon und Kurseelsorger Adalbert Keller. Er sprach davon, dass Pfarrer Kneipp in seinem Tun ein Heiliger gewesen sei, der die Dreierbeziehung der Liebe - die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten und die Liebe, die Achtung zu sich selber - gelebt habe. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst mit Karl Stepper an der Orgel, Kathrin Lapsit-Hanel an der Blockflöte und Patrick Henrichs an der Trompete.