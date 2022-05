Bad Wörishofen

vor 19 Min.

Ein „Kümmerer“ für Geflüchtete

Bernd Zimmermann (rechts) ist der neue Koordinator, bei dem in Bad Wörishofen die wichtigsten Fragen der Betreuung von Geflüchteten zusammenlaufen. Das Foto zeigt ihm beim Besuch von Kriegsflüchtlingen in der Unterkunft „Austria“.

Plus Bernd Zimmermann nimmt Stellung zur Kritik an den Verpflegungskosten für Geflüchtete in der Notaufnahme in Bad Wörishofen.

Von Helmut Bader

Vergleichsweise hohe Kosten für die Verpflegung der Flüchtlinge aus der Ukraine haben zuletzt für Empörung gesorgt. Bernd Zimmermann erläuterte nun im Asylkreis die Hintergründe der Entscheidung. Zimmermann ist der neue und lange vermisste „Kümmerer“, bei dem künftig die Fäden in Fragen der Betreuung der Geflüchteten zusammenlaufen. Dabei ging es zuletzt auch um Kindergartenplätze, Internetversorgung oder die Qualität der angemieteten Unterkünfte.

