Ein Mann, viele Projekte: Ludwig Filsers "Energiewende dahoam" in Bad Wörishofen

Ludwig Filser hat schon viele Möglichkeiten der Energieerzeugung ausprobiert. Bei einem Großprojekt wartet er seit eineinhalb Jahren auf Antwort der Stadt.

Wie gelingt die Energiewende "dahoam"? Einer, der dazu viel sagen kann, ist Ludwig Filser aus Frankenhofen. Viele Möglichkeiten der alternativen Energiegewinnung hat er schon ausprobiert – und dabei auch viele Rückschläge eingesteckt und entsprechendes Lehrgeld bezahlt. Doch Filser hat nie aufgegeben – im Gegenteil, er steckt voller Ideen und Pläne für die Zukunft.

Der Grundstein für den bewussten Umgang mit Energieträgern wurde bei Ludwig Filser während der Ölkrisen 1973 und 1979 gelegt. Schon damals begann der Schüler sich für alternative Energien zu interessieren. Als er gemeinsam mit seinem Vater in den Siebzigerjahren eine Ausstellung besuchte, bei der mit Biogas betriebene Traktoren vorgestellt wurden, war er mit "Biogas infiziert", wie er sagt. Filser besichtigte mehrere Biogasanlagen um dann auf seinem Hof selbst eine Anlage zu bauen. Dieser Prototyp sei jedoch nicht optimal gelaufen und habe auch nur die Stromspitzen abgedeckt. Filser stellte den Betrieb ein, er war damit nicht zufrieden.

Pflanzenblockheizkraftwerk, Stallwärmepumpe – es gibt nicht viel, das Ludwig Filser noch nicht ausprobiert hat

2007 stellte er dann auf ein Pflanzenblockheizkraftwerk um, das mit Rapsöl betrieben wurde. Das sei eigentlich eine tolle Sache gewesen. "Das Kraftwerk hat Strom und Wärme produziert und trotz des Zukaufs von Rapsöl war das Ganze immer noch rentabel, bis sich der Preis von Rapsöl nahezu verdoppelte", erinnert sich Filser. "Die Anlage lohnte sich nicht mehr."

Auch mit einer Stallluftwärmepumpe hat Filser Energie produziert, doch diese sei nach fünf Jahren kaputt gewesen.

Filser, der inzwischen keine Kühe mehr hat, heizt aktuell mit einer Wärmepumpe und einer Holzheizung. Das Holz dazu kommt aus dem eigenen Wald. Im Keller hat er Stromspeicher stehen, die überschüssige Energie bis zu einer gewissen Kapazität speichern können und bei Bedarf wieder an das Hausnetz abgeben. Wie viel er gerade an Strom und Wärme produziert, kann er bequem über sein Handy abrufen und demonstriert auch gleich, dass seine Photovoltaikanlage auch an trüben Tagen Strom produziert.

So hat Ludwig Filser sein Haus auf den Betrieb mit erneuerbaren Energien vorbereitet

"Bei allen verschiedenen Heizmethoden ist natürlich die entsprechende Dämmung des Hauses wichtig", erläutert Filser. Er hat zwischenzeitlich nicht nur alle Fenster in seinem Haus ausgetauscht und dabei auf Dreifachverglasung geachtet, sondern auch die Außenwände mit natürlichen Materialien gedämmt.

Bereits seit 2001 hat er seine Gebäude mit einer Photovoltaikanlage ausgerüstet, eine Technik, von der Filser überzeugt ist und die er gerne mehr ausbauen würde. Vor eineinhalb Jahren hat er deshalb eine Bauvoranfrage an das Bauamt der Stadt Bad Wörishofen für eine Freiflächenanlage zwischen Frankenhofen und Stockheim gestellt, bei der auch eine mögliche Bürgerbeteiligung vorgesehen ist. "Leider habe ich diesbezüglich bis heute keine Stellungnahme erhalten", so Filser, der zwischenzeitlich als Umweltreferent dem Stadtrat von Bad Wörishofen sowie dem neuen Umweltbeirat angehört. "Solange ich da nichts höre, liegen die Planungen auf Eis", sagt Filser.

Eine Solar-Freiflächenanlage zwischen Stockheim und Frankenhofen wäre Filsers großer Wunsch

Auf großes Interesse stoßen bei ihm auch bifaziale Photovoltaik-Anlagen, die im Gegensatz zu den waagerecht aufgestellten Anlagen senkrecht stehen. Abgesehen davon, das das Abweiden solcher Flächen wesentlich einfacher ist, bietet sich noch ein anderer entscheidender Vorteil. "Während die herkömmlichen Anlagen mit ihrer Südausrichtung hauptsächlich während der Mittagszeit viel Strom produzieren, liefern senkrecht stehenden Anlagen kontinuierlich Strom ohne große Spitzen", erklärt Filser..

Auch in Sachen Mobilität setzt Filser ganz auf elektrischen Antrieb. Neben seinem E-Bike besitzt er einen Elektro-Kabinenroller, ein Lastendreirad und einen Elektro-Pick-up. Um das Thema E-Mobilität noch populärer zu machen, möchte Filser in Bad Wörishofen E-Car-Sharing etablieren; ein Projekt, mit dem er noch ganz am Anfang steht.