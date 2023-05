Ein Schulfest für Klima- und Umweltschutz in Bad Wörishofen

Schulkinder zeigen in Bad Wörishofen, wie man Klima und Umwelt künftig positiv beeinflussen kann. Der Spaß kam dabei nicht zu kurz.

"Unsere Schule - unsere Umwelt - unser Klima": Kinder und Lehrkräfte der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen haben an vielen Beispielen gezeigt, wie das Klima und die Umwelt künftig positiv und nachhaltig beeinflusst werden können. Beim ersten großen Schulfest seit einigen Jahren präsentierten sie ihre Ideen den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Entstanden ist ein enorm vielfältiges Programm mit Beiträgen in den einzelnen Klassenzimmern. Nicht zu kurz kamen aber auch sportliche Aktivitäten in den Turnhallen, und sogar ein Bobbycar-Rennen fand im Schulhof statt. Verschiedene Auftritte auf der eigens aufgebauten Bühne, wie jener der Musikschule oder Tänze und Lieder der Ganztagsschüler, sowie der Klassen 5a und 6a lockerten das Programm auf.

Die Instrumentalgruppe und Rektor Johannes Wagner eröffneten den Tag. Gekommen waren als besondere Gäste auch Wagners Vorgänger Gerhard Welzel, Franz Oberstaller und Günter Blasini. Wagner sagte zum gewählten Thema, dass es damit ganz explizit um die Zukunft der Kinder gehe. Elternsprecher Florian Kofler bat um Spenden, die der Ausgestaltung der Schule zugutekämen. Vertreten waren ebenfalls die Polizei mit einem Infostand, den die neue Verkehrserzieherin Christine Breitruck und Walter Schmid betreuten. Sie warben besonders um Schulweghelfer. Da tut sich Bad Wörishofen seit Jahren schwer. Das Rote Kreuz war ebenfalls vor Ort und versorgte einige kleine Verletzungen.

Die Instrumentalgruppe unter der Leitung von Ursula Glanz eröffnete das Fest musikalisch. Foto: Helmut Bader

Aus dem reichhaltigen Programm seien zwei Beispiele herausgestellt. Die Klasse 2eG hatte sich mit Kai Petersen einen Imker mit ins Boot geholt und so wurde das Klassenzimmer von Frida Köglmeier zu einer Bienen-Werkstadt mit allem Drum und Dran. Schüler Mohammad Hadji erklärte, was sie sich dabei dachten: "Wir haben vorher gelernt, welche Bienen es gibt, wie sie aus Eiern geboren werden oder was die Bienenkönigin für eine Bedeutung hat. Dazu erstellten wir eine Ausstellung mit Bildern, erfuhren etwas über die Bekleidung eines Imkers, haben einen Bienenkorb und andere Gegenstände dabei. Schließlich lernten wir, wie wertvoll die Bienen sind und was wir alles durch sie bekommen." Lehrerin Frida Köglmeier ist als Umweltbeauftragte an der Schule mit der Thematik natürlich vertraut: "Angelika Reim-Müller und ich haben das Projekt gestaltet, weil die Bienen in der 2. Klasse behandelt werden. Dazu haben wir auch schon ein Insektenhotel gebastelt."

Eduard Zoara (von links), Hannah Melder und Kilian Quasdorf verkauften im Sinne der Umwelt noch brauchbare Gegenstände für die Schulkasse. Foto: Helmut Bader

Ein weiteres Projekt fand ebenfalls besondere Aufmerksamkeit. Die Klasse 5a mit Lehrer Georg Reffler führte das Modell einer Dampfmaschine vor und Leander Doll erläuterte schon sehr fachmännisch: "Die Idee kam mir, als ich so ein Modell bei einem Freund sah. Dampfmaschinen hatten ja früher eine große Bedeutung in Bergwerken und beim Wasser. Mit Esbit-Tabletten heizen wir hier den Kessel auf. Über ein Rohr wird der Dampf zum Kolben geführt, der das Rad antreibt. Damit können wir schneiden, schleifen, bohren und pumpen." Immer, wenn Dampf mit einem Zischen aus dem Rohr aufstieg, war das ein Hingucker.

In der Zwischenzeit verkauften Eduard Zoara, Hannah Melder und Kilian Quasdorf im Sinne der Nachhaltigkeit noch gut brauchbare Gegenstände, Bücher und vieles andere mehr und besserten damit die Schulkasse auf. Der Förderverein war mit der Vorsitzenden Barbara Frieling mit einem eigenen Stand vor Ort. Vorgestellt wurden als Neuerung an der Schule die Pausenengel, die ihre Ausbildung unter Steffi Wagner und Anna Gebler abgeschlossen hatten. Die Klasse 3a hatte beim Wettbewerb "Mit Fahrrad oder zu Fuß zur Schule" gewonnen und erhielt dafür Geschenke. Mülltrennung, Plastik in der Umwelt, heimische Vogelarten kennenlernen, selbst gebastelte Instrumente aus Müll, Basteln von Geldbeuteln aus Tetrapak oder Kronkorken-Recycling waren weitere Projekte, um nur noch einige Beispiele zu nennen.

Für die Schulkinder gab es einen Stempelzettel, auf dem sie selbst nachweisen konnten, welche Stationen sie alle besucht hatten.