Ein Sommerabend voller Erinnerungen in Bad Wörishofen

Die Herbert-Pfannschmidt-Revival-Band hat gemeinsam mit Bad Wörishofens Big Band einen großen Auftritt.

Ein Sommerabend in der Stadt, mit lauer Abendluft und einem samtfarbenen Himmel. Über allem schweben die Mauersegler. Gäste und Einheimische flanieren rund um das Rondell. Viele nehmen auf den Bänken Platz. Sie alle genießen dieses besondere Flair der Kurstadt, in dem ein besonderes Konzert erklingt.

Ein Labsal für das Herz. Zu dieser Stimmung passen die mitreißenden Melodien der Herbert-Pfannschmidt-Revival-Bigband und der beliebten JazzKur Big Band der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule Bad Wörishofen unter der bewährten Leitung von Bandleader Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer. Bei der Revival-Bigband ist es Wolfgang Daum, der launig durch das Programm führt. Die Band hält die Erinnerung an den großen schwäbischen Bandleader Herbert Pfannschmidt wach. Das Programm besteht aus Tanzmusik vom Feinsten. Ob James Last, Hugo Strasser, Max Greger oder Glenn Miller, ergänzt werden diese musikalischen Schätze auch von Filmmelodien wie aus „Dr. Schiwago“. Die Gäste hören nicht nur die „Moonlight Serenade“, das „In the Mood“, sondern auch die Stimme von Rudolf Kraut. Er verkörpert mit seiner Stimme Frank Sinatra und schwärmt von „New York – New York“.

Gründungsmitglied Winfried Hofer als Solist am Saxophon

Die JazzKur Big Band mit ihrem Gründungsmitglied Winfried Hofer als Solist am Saxophon lässt „Pink Panther“ lebendig werden. Mit ihrer großen und wandelbaren Stimme sorgt Alexandra Jörg für besondere Momente, wenn sie nicht nur Tina Turner covert und schließlich gemeinsam mit Klaus-Jürgen Herrmannsdörfer das „Simply the best“ singt. Oder sie singt wie Aretha Franklin. Da ist auch der Bandleader begeistert. Mit der Uraufführung von „Salsa Nueva“ kommt Hannah Karlstetter als Solistin am Altsaxophon zu besonderem Applaus.

Solist Winfried Hofer und die JazzKur Big Band Bad Wörishofen. Foto: Maria Schmid

Da die zweite Sängerin Jutta Filser an diesem Abend nicht anwesend sein kann übernimmt Alexandra Jörg den Song „Feeling good“, für sie eine Premiere, für die sie ebenfalls rasanten Beifall bekommt.

Und wenn dann noch Reinhold Vögele an seinem Flügelhorn mit dem samtweich gespielten „Round Mitnight“ spielt, ist der Abend einfach perfekt. Die Zeit verfliegt viel zu schnell.

