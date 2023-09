Bad Wörishofen

vor 17 Min.

Ein Teilzeit-Wörishofer arbeitet mit Büchern und Filmen gegen das Vergessen

Plus Jörg Skriebeleit ist Teilzeit-Wörishofer und leitet die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg. Er sagt, was die Erkenntnisse aus seiner Arbeit sein müssten.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Wenn jemand weiß, welche Gefahren auf unsere Demokratie zukommen können, wenn das nationalsozialistische Gedankengut wieder einmal überhandnehmen sollte, dann ist es nicht zuletzt Prof. Dr. Jörg Skriebeleit. Er ist Leiter der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers in Flossenbürg, das sich in der nördlichen Oberpfalz befand. Er hat außerdem einen engen Bezug zu Bad Wörishofen, wo er ein Freizeitdomizil unterhält. Schon in jungen Jahren verbrachte er viele Ferien bei seiner Oma in der Wörishofer Gartenstadt und erlebte somit die Entwicklung der Stadt hautnah mit.

Zuletzt machte Skriebeleit mit den Filmen „Schweigend steht der Wald“ oder „Der Zeuge“ im Kino Bad Wörishofen auf die Verbrechen des Nazi-Regimes aufmerksam. Dass Interesse an deren Aufarbeitung nach dem Krieg besteht, zeigte die Besucherzahl, mit der Skriebeleit zufrieden war. Der Buchautor sagt, welche Erkenntnisse aus seiner Arbeit gezogen werden müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen