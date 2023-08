Bad Wörishofen

15:10 Uhr

Ein Traditionshotel in Bad Wörishofen wurde verkauft

Plus Eine bekannte Hoteliersfamilie ist nun auch in Bad Wörishofen vertreten. Sie hat eines der Traditionshotels der Kurstadt gekauft.

Von Helmut Bader

Das Bad Wörishofer Vitalhotel Sonneck, das ganz früher einmal der „Tannenbaum“ war, ist eine der besseren Adressen in der Kneippstädter Hotellerie. Jetzt verkaufte es die Familie Anstieg, in deren Besitz es zuletzt war.

Die gute Nachricht für die Stadt: Das Hotel bleibt weiter bestehen. Gekauft hat es eine bemerkenswerte Hoteliersfamilie. Maria und Jürgen Lehn besitzen bereits das Romantikhotel Waxenstein in Grainau und das Boutiquehotel „Chalet am Kiental“ in Herrsching“ am Ammersee.

