Ein Urgestein der Kurmusik sagt Bad Wörishofen Adieu

Plus Béla Rogl war 30 Jahre lang Pianist beim Kurorchester „Musica Hungarica“. Jetzt wurde er in den Ruhestand verabschiedet.

„Sag’ beim Abschied leise Servus, nicht Lebwohl und nicht Adieu … ein lieber letzter Gruß, wenn man Abschied nehmen muss …“, ein Lied von Peter Kreuder spielte das Kurorchester „Gentle Moods“ zum Abschied von Pianist Béla Rogl. Nach 30 Jahren als Pianist beim Kurorchester „Musica Hungarica“ gehörte er seit dem 1. Mai dieses Jahres dem neuen Kurorchester an.