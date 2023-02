Ein Urgestein verabschiedet sich aus dem Rathaus Bad Wörishofen

Bernhard Oberstaller hat die bauliche Entwicklung Bad Wörishofens maßgeblich mitgestaltet. Ein Blick zurück.

Es gibt viele positive Attribute, die man Bernhard Oberstaller, dem Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung und Stellvertretenden Bauamtsleiter im Kneippstädter Rathaus zuschreiben kann. Wichtige Stütze im Rathaus, Dauerbrenner, Wörishofer Urgestein, guter Geist der Bauverwaltung und noch manches mehr. Wenn jemand zudem fast 50 Jahre beim selben Arbeitgeber Dienst tut, dann ist dies allein schon fast ein Fall für das Guinnessbuch der Rekorde.

Bernhard Oberstaller, den seine vielen Bekannten und Freunde in der Kneippstadt und im Rathaus immer nur „Obi“ nennen, hat dies geschafft und damit einen großen Teil der Kneippstädter Baugeschichte nicht nur miterlebt, sondern auch maßgeblich mitgestaltet. Jetzt wurde er im kleinen Rahmen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Bürgermeister Stefan Welzel, Kämmerer Tim Hentrich und Jürgen Marten als Personalratsvorsitzender würdigten dabei Oberstallers Verdienste und hoben besonders seine Zuverlässigkeit und seine immerwährende Einsatzbereitschaft hervor. Er habe stets für alles eine Lösung gefunden, so der Bürgermeister. Zum Abschied gab es einen großen Geschenkkorb.

Bernhard Obertstaller begann seine Ausbildung noch im alten Rathaus bei der Kirche von Bad Wörishofen

Als dieser seine Ausbildung noch im alten Rathaus bei der Kirche im Jahre 1973 begann, hatte die Stadt gerade einmal um die 10.000 Einwohner. Bald darauf folgte der Umzug in das neue Rathaus. Oberstaller besuchte die Verwaltungsschule, arbeitete zunächst im mittleren Dienst und machte den Aufstieg in den gehobenen Dienst. Sein Arbeitsplatz im Rathaus blieb zeitlebens das Bauamt.

In seine Anfangszeit fiel zunächst der große Bauboom in der Stadt, vor allem das Viertel in der Hahnenfeldstraße und am Gärtnerweg. „Damals gehörten auch die Müllabfuhr und die Feuerwehr und andere Dinge noch zum Bauamt“, erinnert sich der Neu-Ruheständler. An Computer und ähnliche moderne Errungenschaften war noch nicht zu denken. „Ich habe aber auch bis zuletzt alle Protokolle mit dem Diktiergerät erledigt. Da ist inzwischen schon vieles anders geworden“, ist seine Einschätzung.

Ende der 70er-Jahre kamen schließlich die Ortsteile und mit ihnen so manches Baugebiet dazu, was alles über Oberstallers Schreibtisch ging.

Die Gartenstadt vergrößerte sich auf inzwischen fast 4000 Einwohner, für die ebenfalls Wohnraum geschaffen werden musste. „In den 80er-Jahren wurde bei der Beurteilung der Bauanträge noch viel Wert auf die Erhaltung des Ortsbildes gelegt, zuletzt jedoch geht es mehr darum, benötigten Wohnraum bereitzustellen“, sagt Oberstaller. Auch die möglich gemachte Umwidmung von ehemaligen Kurheimen war ein wichtiger Einschnitt“, so Oberstaller. Dass gerade im Bauwesen die Arbeit oft nicht einfach ist, man sich auch nicht immer Freunde macht, wenn man etwas ablehnen muss, auch dies bestätigt er.

Die stete Suche nach Lösungen und Kompromissen

Dennoch ist es Oberstaller meistens gelungen, Kompromisse und Lösungen zu finden. Dabei kam ihm sein fundiertes Wissen und seine Ortskenntnis als Einheimischer sehr entgegen. „Natürlich musste ich mich an die gesetzlichen Vorgaben halten, aber ich glaube, ich habe dies meistens zur Zufriedenheit der Beteiligten hinbekommen“, blickt er insgesamt zufrieden auf seine lange Dienstzeit zurück. Weitere Meilensteine in seiner Zeit waren die örtliche Gestaltungssatzung, die Abstandsflächensatzung, die Baumschutzverordnung oder der Abschluss der Erschließungsbeiträge der Gartenstadt.

Bebauungspläne wurden erstellt oder abgeändert und als Manfred Bauer als Kämmerer aufhörte, verlagerte Nachfolgerin Beate Ulrich die Grundstücksgeschäfte ins Bauamt, was schon auch arbeitsmäßig einen Mehraufwand bedeutete. Interessant auch, dass die Zahl der Baugesuche früher sogar eher mehr waren als heute.

Zusammengearbeitet hat Bernhard Oberstaller im Rathaus immerhin mit sechs verschiedenen Bürgermeistern. Etwa 5000 Akten wurden in der Zeit als Grundlage für die Zukunft angelegt.

Zuletzt waren es die großen Bauprojekte wie das Löwenbräu- oder das Kreuzerareal, die Oberstaller beschäftigten, allesamt keine leichten Aufgaben, wie Oberstaller sagt.

Mittlerweile können im Unterallgäu Bauanträge digital eingereicht werden. „Mir war dagegen das Gespräch im Vorfeld immer sehr wichtig, denn da konnte man Vieles schon abklären und Lösungen finden, bevor es in die Sitzung ging“, sagt dazu Oberstaller.

Mit Bernhard Oberstaller verabschiedete sich, so kann man es wohl sagen, fast schon ein Stück der Stadtgeschichte und ein großer Wissensschatz in Bezug auf Wörishofens Bauwesen.