Bad Wörishofen

16.09.2022

Ein Weltreisender wurde in Bad Wörishofen zum Gründer

Plus Josef Kaiser aus Bad Wörishofen blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Als er sich einst dem Willen der Nazis widersetzte, begann eine Odyssee.

Von Maria Schmid

Kellner, Soldat im Zweiten Weltkrieg, russischer Kriegsgefangener in Frankfurt an der Oder, Weltreisender als Steward auf Kreuzfahrtschiffen und schließlich Hotelier in Bad Wörishofen – eine Zeitraffergeschichte des 95-jährigen Josef Kaiser. Es waren sehr bewegte und bewegende Jahre, die der Jubilar erlebte.

