Einander mehr zuhören: Appell beim Neujahrsempfang in Bad Wörishofen

Plus Beim Neujahrsempfang in Bad Wörishofen wurde deutlich, was den Menschen Sorgen macht. Die Botschaft war danach klar.

Von Helmut Bader

Dass es derzeit nicht leicht sei, positiv oder zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, war der Tenor des Neujahrsempfanges auf Einladung der Stadt Bad Wörishofen und der katholischen und evangelischen Pfarreien, den heuer die Pfarrgemeinde von St. Ulrich ausrichtete. Sich davon allerdings nicht allzu sehr hinunterziehen zu lassen und dennoch die guten Seiten des Lebens in den Mittelpunkt zu stellen, das war die entgegengesetzte Botschaft dieses Abends. Maßgeblich dazu bei trägt, und das kam bei allen Ansprachen zum Ausdruck, das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger in der Kneippstadt.

Darauf ging schon bei ihrer Begrüßung die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Alexandra Linder von St. Ulrich ein. Von der evangelischen Erlösergemeinde waren Prädikantin Kerstin Steinsberger und Vertrauensmann René Reichl gekommen. In einem Zwiegespräch stellten sie sich die Frage, was die Stadt wäre, gäbe es dieses ehrenamtliche Engagement nicht. Stellvertretend für alle, die sich für die Gemeinschaft einsetzen, hoben sie das Engagement der Feuerwehren, der Tafel, der Sportvereine oder der Trachtler, den Stamm-Kneipp-Verein und das Engagegement der Kirchen hervor. Viele Vertreter von ihnen waren zu dem Empfang eingeladen worden und waren Schnell in Gespräche untereinander vertieft. Mit dem Satz „Ein Leben ohne Kirchen ist möglich, aber ziemlich sinnlos“, machte Kerstin Steinsberger auf die vielen Veranstaltungen in der evangelischen Erlöserkirche aufmerksam. Eine Kernfrage sollte nicht sein: „Was brauche ich, sondern was braucht dein Gegenüber“. Bezeichnend, dass in diese Aussagen - wie schon im vergangenen Jahr - das Alarmsignal für einen Feuerwehreinsatz in der Therme ertönte.

