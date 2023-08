Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ein junger Mann vertreibt ungebetene Besucher aus seiner Wohnung. Die Wörishofer Polizei sucht jetzt Zeugen

Einen ziemlichen Schreck dürfte der 23-jährige Mann bekommen haben, in dessen Wohnung am Samstagabend plötzlich zwei Einbrecher standen. Laut Polizei hatten sich die beiden gegen 20.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Bad Wörishofen verschafft. Der Bewohner sprach die Männer an und vertrieb sie. Zuvor erbeuteten sie aber noch eine Geldbörse mit einem niedrigen Geldbetrag. Einer der Täter soll auffällige Tätowierungen im Gesicht haben, zudem trug eine dunkle Kopfbedeckung. Zum zweiten Täter liegen keine Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter Telefon 08247/96800 zu melden. (mz)