Einbrecher scheitert an massiver Metalltür

Die unbekannten Täter machten in Bad Wörishofen keine Beute, hinterließen jedoch beträchtlichen Schaden.

Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Samstag versucht, in ein Lebensmittelgeschäft in der Kathreinerstraße in Bad Wörishofen einzudringen. Laut Polizei versuchte der Täter, durch den Nebeneingang ins Haus zu gelangen, scheiterte jedoch an der massiven Metalltür. Der Eigentümer bemerkte den Schaden am Türrahmen, als er am Samstag sein Geschäft betrat. Die Schadenshöhe gibt die Polizei mit rund 1000 Euro an. Zeugen können sich an die Polizei in Bad Wörishofen wenden. Sie ist unter der Telefonnummer 08247/96800 zu erreichen. (mz)