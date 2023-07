Einbrecher schlagen mehrfach in Bad Wörishofen zu

Einbrecher treiben in Bad Wörishofen ihr Unwesen. Sie schlagen nachts zu und stehlen nicht nur Bargeld.

Acht Einbrüche und ein Einbruchsversuch innerhalb von drei Nächten: Die Kripo ist auf der Suche nach Einbrechern, die in Bad Wörishofen ihr Unwesen treiben.

Wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilte, ereigneten sich die Einbrüche in den Nächten zwischen Donnerstag, 6. Juli, und Sonntag, 9. Juli. Bislang unbekannte Täter verschafften sich demnach in Bad Wörishofen, Hartenthal, Schöneschach, sowie Untergammenried und Osterlauchdorf teilweise gewaltsam oder über gekippte Fenster Zugang zu mehreren Einfamilienhäusern, sowie einer Gaststätte, zwei Cafés und dem Kiosk einer Minigolfanlage.

Die Einbrecher stahlen in Bad Wörishofen neben Geld auch Parfum, Lebensmittel und Werkzeuge

Neben Bargeld aus Geldbeuteln, Geldkassetten oder verstecken Geldkuverts in Schubladen und Schränken hatten es die nächtlichen Einbrecher aber auch auf Schmuck, Kleinwerkzeug, sowie Parfum und Lebensmitteln wie Getränke, Wurstwaren und Süßigkeiten abgesehen.

Der Sachschaden, den die Täter auf ihrem Streifzug hinterließen, beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf mindestens weitere 3500 Euro, die zum Beuteschaden hinzukommen. Wie hoch dieser ist, teilte die Polizei nicht mit.

Die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 08331/100-0 melden. (mz)

