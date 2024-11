Einbrecher stehlen große Mengen Nacht- und Unterwäsche

Zwischen Donnerstag und Samstag ist in ein Modegeschäft am Bahnhofsplatz in Bad Wörishofen eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten die unbekannten Täter die Eingangstür auf und nahmen eine große Stückzahl an Nacht- und Unterwäsche mit: Die Ware hatte einen Wert im fünfstelligen Bereich, heißt es im Polizeibericht. Zusätzlich wurden aus einem Tresor und einer Kasse mehrere tausend Euro Bargeld entnommen. Vor Ort waren Polizeikräfte aus Bad Wörishofen und vom Kriminaldauerdienst in Memmingen im Einsatz, jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Memmingen. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Umfeld des Bahnhofsplatzes geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Memmingen oder der Polizei in Bad Wörishofen zu melden. (mz)

