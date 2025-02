Einbruch in der Viktoriastraße: Täter hebeln Tür auf

Auf Zeugenhinweise hofft die Polizei Bad Wörishofen, um unbekannten Einbrechern auf die Spur zu kommen. In der Nacht auf Samstag versuchte laut Polizei ein bislang unbekannter Täter, in ein Wohnhaus in der Viktoriastraße zu gelangen. Eine Tür wurde mit Gewalt aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstand. Ob und wie viel Beute den Einbrechern in die Hände gefallen ist, steht bislang noch nicht fest. Wer hat Beobachtungen im Bereich der Viktoriastraße gemacht? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 entgegen.

