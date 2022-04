Eine kleine Anzeige in der Mindelheimer Zeitung rettet Bienenvolk

Eine Bad Wörishofer Bienenhalterin hatte am Ende des Winters plötzlich keine Königin mehr. Die Rettung brachte eine Anzeige.

Wer Bienen hält, ist der Natur ganz nah. Als Lohn für die viele Arbeit winkt bester Honig. Im Frühjahr allerdings kommt es regelmäßig zum Schwur. Wie haben die Bienen den Winter überstanden? Wie viele haben überlebt? Eine Imkerin aus Bad Wörishofen hat bei der Kontrolle traurig feststellen müssen: Es war keine Bienenkönigin mehr vorhanden. Das Leben des ganzen Volkes hing am seidenen Faden. Die Rettung kam über eine Kleinanzeige in der Mindelheimer Zeitung.

Das schönste Gefühl im Bienenjahr hat die Imkerin, wenn ihre Bienen anfangen zu fliegen und sie somit sieht, dass sie den Winter überlebt haben. Doch dieses Jahr sollte die Freude nicht lange anhalten. Als es warm genug ist für die erste Durchsicht des Bienenvolkes, wurde die Bienenhalterin von Wabe zu Wabe stiller. Keine Brut sichtbar.

Die Königin des Bad Wörishofer Bienenvolkes überstand den Winter nicht

Die Bienen geben einen lauten Ton von sich und sie ahnt Trauriges. Haben sie wirklich keine Königin mehr? Die Frau holt sich Rat bei einem erfahrenen Imkerfreund, der ihr die für das Bienenvolk lebensbedrohliche Situation leider bestätigt. Jetzt heißt es schnell handeln, um das restliche Volk noch zu retten. „Kein Problem“, sagt sich die Frau, im Internet findet man doch heutzutage alles.

Ende März gibt es zwar noch keine begatteten Königinnen zu kaufen, aber sie werde schon eine überwinterte finden. Sofort macht sie sich auf die Suche und mailt zahlreiche Bienenköniginnen-Züchter, Verbände und Großimker an. Doch Absage um Absage wird ihre Sorge um das Überleben unseres Volkes größer. Einige Tage später dann ein Hoffnungsschimmer – eine zweizeilige Kleinanzeige in der Mindelheimer Zeitung, in der steht: „Bienenvölker zu verkaufen“.

Hilfe kommt von einem Imker aus Dirlewang

Sollte das die Rettung sein? Die Imkerin wählt die angegebene Telefonnummer mit Herzklopfen. Ans Telefon geht Konrad Prestel aus Dirlewang, der schon seit Jahrzehnten Bienen züchtet und sofort bereit ist, zu helfen – Jackpot! Er empfiehlt, dem bereits geschwächten Volk nicht nur eine Königin zuzusetzen, sondern es mit einem kleinen intakten Volk zu vereinen. Und so geschieht es auch.

Prestel verkauft fünf volle Waben sanftmütiger Bienen samt Bienenkönigin und erklärt, wie die Vereinigung funktioniert. Nachdem sich die neuen Bienen von der Autofahrt beruhigt haben, werden sie vorsichtig in den mit einigen Futterwaben bestückten neuen Kasten umgesetzt. Dieser ist mit einem Absperrgitter und einer Lage durchlöchertem Zeitungspapier vom alten Volk getrennt, sodass sich die beiden Völker langsam aneinander gewöhnen und sich dann zueinander durchfressen können.

Die Dirlewanger Einwanderer retten das Bad Wörishofer Bienenvolk

Nach sechs Tagen dann der aufregende Moment. Die Imkerin entfernt vorsichtig die Abdeckung. Sie hört einen ganz leisen, ruhigen Ton und ihre Augen beginnen zu leuchten, als sie sieht, dass nun alle Waben mit Bienen besetzt sind und neue Brut entstanden ist. Es hat geklappt, die Bienen haben sich durch das Zeitungspapier gefressen und sich vereinigt. Sie kann sogar die wunderschöne Bienenkönigin sehen. Es ist wie ein Wunder. Sie entfernt das restliche Zeitungspapier und den unteren Kasten und setzt dem vereinigten Volk vorsichtig den Honigraum auf.

Wenn das Wetter so bleibt, gibt es vielleicht in wenigen Wochen die erste süße Belohnung. Und so hat eine kleine Anzeige in der Mindelheimer Zeitung dem Bienenvolk das Leben gerettet. Tiefe Dankbarkeit erfüllt sie und auch die Gewissheit, dass es immer wieder neue Bienensituationen und noch sehr viel zu lernen gibt. Sie bewahrt die Telefonnummer des erfahrenen, netten Imkers lieber mal auf.

PS: Das ist die Geschichte unserer Autorin Kathrin Elsner, die Bienen hält.