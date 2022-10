Eine Legende beehrt „Jazz goes to Kur“ in Bad Wörishofen

In Bad Wörishofen geht es wieder um Jazz und um das „Great American Songbook“. Das Festival beginnt am 17. Oktober.

Das Blues- und Jazzfestival in Bad Wörishofen geht in die nächste Runde. Vom 17. bis 23. Oktober gibt es in Bad Wörishofen die 31. Ausgabe von „Jazz goes to Kur“.

Das Festival startet mit zwei passenden Filmvorführungen im Filmhaus Huber in Bad Wörishofen. Am Montag 17. Oktober, um 20 Uhr läuft „Cicero – Zwei Leben, eine Bühne“. Es handelt sich um einen Dokumentarfilm über das Vater-Sohn-Duo Eugen und Roger Cicero, die mit ihrer Jazz-Musik Deutschland begeistern.

Der „King of Rock n‘ Roll“ steht am Mittwoch, 19. Oktober, ebenfalls um 20 Uhr im Mittelpunkt. „Elvis“ stellt eine Hommage an den Musiker dar. Zusätzlich richtet der Film auch einen mitreißenden Blick auf eine Ära der Pop- aber auch Sozialgeschichte Amerikas.

Das Orchester von Will Salden ist ebenfalls in Bad Wörishofen mit dabei

Weiter geht es am Donnerstag, 20. Oktober, mit Live-Musik. „The world-famous Glenn Miller Orchestra“ ist zu Gast. Im Rahmen einer Jubiläumstour gibt die Kapelle ein Konzert im Kurtheater von Bad Wörishofen. Das Orchester unter der Leitung von Will Salden ist mittlerweile seit 35 Jahren auf den Bühnen Europas zu sehen und bringt das Lebensgefühl der 1930er und 1940er Jahre zurück. Am Freitag, 21. Oktober, tritt um 19.30 Uhr das Kurorchester „Gentle Moods“ im Kurtheater mit einem Jazz-Konzert auf. Höhepunkt des Festivals ist am Samstag, 22. Oktober, der Auftritt von Chris Hopkins und seinem deutsch-amerikanischen Jazz Quartett zusammen mit der Saxophon Legende Scott Hamilton. Los geht es um 20 Uhr. Chris Hopkins zählt zu einem der renommiertesten Jazz-Musikern seiner Generation. Zusammen mit Scott Hamilton spielen diese sich durch das „Great American Songbook“ von George Gershwin bis Duke Ellington.

Am Sonntag um 10 Uhr findet ein Jazz-Gottesdienst in der Erlöserkirche von Bad Wörishofen statt. Anschließend folgt das letzte Konzert des Festivals im Kurtheater. Die „Jazzkur“ Big Band Bad Wörishofen spielt Musikhighlights der vergangenen Jahrzehnte.

