Eine unvergessliche Schulstunde beim Festival in Bad Wörishofen

Plus Bad Wörishofens Kursaal verwandelte sich in ungewöhnliches Klassenzimmer. Möglich machten das die Mindelheimer Zeitung und das Festival der Nationen.

„Kinder spielen für Kinder“ hieß es im Kursaal von Bad Wörishofen – und 740 Kinder mit ihren Lehrkräften folgten der Einladung zu dieser besonderen Schulstunde. Sie durften hinter die Kulissen eines besonderen Jugend-Sinfonieorchesters blicken, dem Orchester des Festivals der Nationen, das gestern Abend begann. Viele Kinder kamen zum ersten Mal in Berührung mit klassischer Musik und waren begeistert.