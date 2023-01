Eine Wörishofer Expertin weiß, wie man seinen "Glücksmuskel" trainiert

Plus Wie kann es gelingen, das neue Jahr positiv selbst zu gestalten? Wir haben bei der Chefärztin der neuen Bad Wörishofer Heiligenfeld Klinik nachgefragt.

„Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass ich alles, was ich so klug daherrede, auch für mich anwenden kann“, sagt Nelly Orlandini-Hagenhoff und lacht. Die Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Chefärztin der neuen Heiligenfeld Klinik verrät unserer Redaktion, warum gute Vorsätze zum Jahreswechsel meist nicht lange halten und wie man es schafft, das neue Jahr positiv zu gestalten.