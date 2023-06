Bad Wörishofen

Londoner Professor unternimmt in Bad Wörishofen eine Zeitreise in die eigene Jugend

Erinnerungen an eine schöne Zeit in Bad Wörishofen: Doris und Ronald French aus London.

Plus Der englische Physik-Professor Ronald French und seine Cousine Dorothy waren vor Jahrzehnten als Kinder in den Ferien regelmäßig zu Besuch in der Kneippstadt.

Ronald French hat so viel zu erzählen: Während er mit seiner Cousine Dorothy durch die Bad Wörishofer Innenstadt spaziert, bleibt sein Blick an den Gebäuden hängen. „Damals“, sagt der 88-jährige Physikprofessor aus der Nähe von London, „damals war das noch ganz anders ...“

Sein Blick schweift durch die Kneippstadt und er tauscht mit seiner Cousine die vielen, vielen schönen Erinnerungen aus, die beide mit Bad Wörishofen verbinden. Schon vor und auch schon wieder kurz nach dem 2. Weltkrieg reisten ihre Familien regelmäßig nach Bad Wörishofen, genossen die Sommerfrische und die gesunden Kneipp-Anwendungen.

