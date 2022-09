Einkaufen, Juze, Rathaus-Termine: Wo Wörishofer Familien der Schuh drückt

Plus Eltern und Kinder bringen beim Familienforum im Skyline Park ihre Themen zur Sprache. Bürgermeister Stefan Welzel wirbt um Verständnis für Wartezeiten und spricht über Planungen für die Gartenstadt.

Ein Einkaufsmarkt für die Gartenstadt, ein Zentrum für die Jugend, lange Wartezeiten auf Termine im Rathaus: Bad Wörishofens Familien treiben derzeit viele Themen um, wie beim Familienforum der Stadt nun deutlich wurde. Erstmals seit 2016 fand das Treffen wieder im Skyline Park statt.