Nächtlicher Einsatz: Hubschrauber und Helfer suchen nach vermisster Frau

Ein Hubschrauber ist am Donnerstagabend über Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) geflogen – doch wieso? Wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, handelte es sich um eine Vermisstensuche. Gegen 16.30 Uhr wurde eine 88-jährige Frau als vermisst gemeldet, mehrere Stunden suchten Einsatzfahrzeuge und der Hubschrauber nach der Vermissten.

Aufgrund der Schilderungen der Angehörigen gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befinden könnte. Die Angehörigen suchten zunächst selbst nach der Vermissten und wendeten sich im Anschluss an die Polizei. Diese leitete deshalb umgehend eine Großsuche nach der Frau mit mehreren Polizeistreifen, einem Polizeihubschrauber und 40 freiwilligen Einsatzkräften der Feuerwehr Bad Wörishofen, der umliegenden Rettungs- und Suchhundestaffeln und der Drohneneinheit der Johanniter Türkheim.

Vermisste Frau in Bad Wörishofen gefunden

Einem Sprecher der Polizei zufolge wurde der Hubschrauber auch deshalb eingesetzt, weil die „Temperaturen aktuell sinken“. Mit einer Wärmebildkamera, die am Hubschrauber angebracht war, konnten die Einsatzkräfte die Frau letzten Endes gegen 22.15 Uhr am östlichen Rand der Stadt finden.

Hubschrauber-Einsatz in Bad Wörishofen gestern (25.9.): Was war passiert? Foto: Philipp von Ditfurth, dpa (Symbolbild)

Der Sprecher berichtet, dass die Frau ansprechbar und nicht unterkühlt war. Die Einsatzkräfte betreuten sie im Anschluss.

Polizei sucht immer wieder mit Hubschraubern nach Vermissten

Die Polizei nutzt bei Vermisstensuchen immer wieder den Hubschrauber, so auch bei einem Vorfall im Januar 2024 in Ettringen. Damals hatte eine Frau ihren 82-jährigen Mann als vermisst gemeldet. Die Angehörigen suchten zunächst selbst nach dem Vermissten und wendeten sich im Anschluss an die Polizei. Die Einsatzkräfte fanden den Senior und brachten ihn ins Krankenhaus, wo sein Gesundheitszustand überprüft wurde.

Bei einer Suchaktion im April 2024 fanden die Rettungskräfte einen Mann, der aus Mindelheim vermisst worden war, in Helchenried nahe Marktoberdorf (Ostallgäu). Auch hier war der Hubschrauber im Einsatz, letzten Endes wurden aber Zeugen auf den Vermissten aufmerksam.

