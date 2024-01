Bad Wörishofen

06:00 Uhr

Einwohnerrekord in Bad Wörishofen: Größte Stadt des Unterallgäus wächst

Plus Die größte Stadt des Unterallgäus wächst und wächst - und wird immer internationaler. Die Zahl der ausländischen Staatsbürger steigt stark.

Von Markus Heinrich

Die größte Stadt des Unterallgäus wächst weiter. In Bad Wörishofen hat sich die Einwohnerzahl bis zum Stand vom 31. Dezember 2023 auf 18.572 erhöht. Vor einem Jahr lag diese Zahl noch bei 17.988. Stark zugenommen hat dabei auch der Anteil ausländischer Staatsbürgerinnen und -staatsbürger in der Kneippstadt, wo derzeit Menschen aus 88 Nationen leben.

In Bad Wörishofen wohnten zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 4414 ausländische Staatsbürger. Das geht aus der neuesten Einwohnerstatistik der Stadtverwaltung hervor. Damit hat sich die Zahl der ausländischen Staatsbürger erneut deutlich erhöht. Vor einem Jahr lebten 3818 Ausländer in Bad Wörishofen, das waren bereits mehr als 400 Menschen mehr als im Jahr zuvor. Größte Gruppe dabei sind die Rumänen mit 554 gemeldeten Personen, vor den Ukrainern (552) und den Kroaten (424). Außerdem leben 170 Menschen aus Afghanistan in Bad Wörishofen, ebenfalls 102 Menschen aus Syrien und 41 irakische Staatsbürger.

