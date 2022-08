Eishockey: Die "Wörishofer Wölfe" steigen freiwillig ab

Plus Die Bad Wörishofer Eishockey-Senioren wollen nicht mehr in der Landesliga antreten. Die Kosten für die Benutzung des Eisstadions sind ein Grund, es gibt aber noch einen gewichtigeren.

„Wir haben uns dazu entschieden, dass unsere Seniorenmannschaft zunächst aus der Landesliga ausscheidet“, teilt Christoph Seitz, Dritter Vorsitzende des EV Bad Wörishofen mit.