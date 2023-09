Bad Wörishofen

Eishockey-Legende Medicus verkauft Wörishofer Gesundheitszentrum

Dieter Medicus hat seine Gesundheitszentren verkauft, auch das in Bad Wörishofen.

Plus Die Medicus Gesundheitszentren in Bad Wörishofen und Kaufbeuren bekommen einen neuen Träger. Was Patienten und Beschäftigte jetzt wissen müssen.

Von Karin Donath

Die Medicus Gesundheitszentren Kaufbeuren und Bad Wörishofen sind weithin bekannt - auch weil ihr Begründer ein bekannter Name in Deutschlands Eishockeyszene ist. Nun steht ein Einschnitt bevor. Das Unternehmen wurde verkauft.

Ab dem 1. Oktober gibt es einen neuen Träger für die Gesundheitszentren von Dieter Medicus. Sie werden dann zur Stuttgarter Nanz medico GmbH & Co. KG gehören. Regionaldirektor Daniel Jung berichtete unserer Redaktion, dass das bestehende Angebot in Bad Wörishofen unverändert fortgeführt werde. „Ein Ausbau der bestehenden Kurse wäre in unserem Sinn, kann ich aber aktuell noch nicht fest zusagen. Weniger Kurse werden es nicht werden“, betonte Jung.

