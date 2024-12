Klirrende Kälte, ein wenig Schnee, Raureif - rund um die Feiertage bietet das Unterallgäu (wie immer!) einen coolen Anblick, derzeit sogar im besten Wortsinn. Unsere Kollegin Kathrin Elsner nutzte das schöne Winterwetter zu einem Spaziergang im Kurpark in Bad Wörishofen - und hatte zum Glück ihre Kamera mitgenommen. So konnte sie einige eiskalte Schnappschüsse festhalten. Beeindruckt war sie vor allem von der Entscheidung der Enten auf dem Jakobsweiher: „Sie machen das einzig Richtige, was man bei dieser Kälte tun kann: schlafen.“

Sie machen es richtig bei dieser Kälte: Augen zu und durch! Foto: Kathrin Elsner

Eiskalte Schönheit: Der Raureif verwandelt die Bäume in schneeweiße Kunstwerke. Foto: Kathrin Elsner

An ein gefrorenes Würstchen fühlt sich unsere Kollegin Kathrin Elsner bei diesem vereisten Tannenzapfen erinnert. Foto: Kathrin Elsner