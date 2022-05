EM 2024: DFB checkt Sicherheit in Bad Wörishofen

Plus Die Entscheidung naht: Wird die Kneippstadt Mannschaftsquartier der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland?

Wird Bad Wörishofen bei der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland Mannschaftsquartier? München steht seit der vergangenen Woche nicht nur als Spielort fest, dort wird auch die Eröffnungspartie der EM ausgetragen. Auch für Bad Wörishofen sieht es bislang gut aus. Denn zeitnah zur Entscheidung für München gab es Besuch vom DFB.