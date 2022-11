EM 2024: Die nächsten Teams klopfen in Bad Wörishofen an

Plus Nach England und Frankreich werden weitere Fußball-Nationalteams zur Besichtigungstour erwartet. Bad Wörishofen will Team-Quartier werden.

Derzeit blickt die Fußball-Welt kritisch nach Katar – doch in Bad Wörishofen reicht der Blick schon weiter. Bad Wörishofen ist als Team-Quartier für die Europameisterschaft 2024 im Gespräch. Nach England und Frankreich bekunden zwei weitere Nationalmannschaften Interesse.