Bad Wörishofen

vor 17 Min.

EM-Quartier: Bad Wörishofen mit „großen Chancen“ auf ein Nationalteam

Die Sportanlagen im Unteren Hart sollen die Verantwortlichen der Nationalmannschaften überzeugen. An die Vorgaben von Profimannschaften ist man im Trainingslager-Standort Bad Wörishofen gewöhnt.

Plus Die Uefa hat die Liste der Team Base Camps für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland veröffentlicht. Bad Wörishofen ist mit dabei. Die Mannschaften können bereits buchen. So geht es nun weiter.

Von Markus Heinrich

Europas Fußball-Nationalmannschaften können ab sofort ihre EM-Quartiere wählen – und Bad Wörishofen ist mit dabei. Die Europäische Fußball-Union (Uefa) hat den wohl exklusivsten Reisekatalog des Jahres veröffentlicht, die Auswahl der Team Base Camps für die Fußball-EM 2024 in Deutschland.

