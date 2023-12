EM-Quartier Bad Wörishofen? "Wir sind noch im Rennen"

Plus Mittlerweile interessieren sich sechs Teams für Bad Wörishofen als Quartier für die Fußball-EM 2024. Man habe ein heißes Eisen im Feuer, heißt es.

Kurz nach der Auslosung für die Endrunde der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland ging es im Dezember Schlag auf Schlag: Topteams buchten im Eiltempo Teamquartiere in ganz Deutschland. Für Bad Wörishofen gab es dagegen noch keinen Zuschlag. Noch nicht, denn man habe noch ein heißes Eisen im Feuer, heißt es nun.

"Wir sind noch im Rennen", sagt Luis Hillebrand, der Chef des Parkhotels Bad Wörishofen. Er hat sich gemeinsam mit der Stadt Bad Wörishofen als Team Base Camp für die Europameisterschaft 2024 beworben und es in den offiziellen Reisekatalog mit 56 Standorten für die Mannschaften geschafft. Die Stadt hat dafür schon viel getan. Unter anderem wurde kurzfristig der Rasen im Stadion erneuert, was dem FC Bad Wörishofen zugute kommt, aber auch die Chancen auf eine Buchung erhöhen soll. Das Interesse der Teams jedenfalls scheint da zu sein.