Bad Wörishofen

20:00 Uhr

EM-Quartier: Zwei Topteams interessieren sich für Bad Wörishofen

Der Siegerpokal der Fußball-Europameisterschaft 2024 im Olympiastadion in Berlin. Die 17. Fußball-EM wird im Sommer 2024 mit 24 teilnehmenden Mannschaften in Deutschland ausgetragen.

Plus Mit dieser Entwicklung haben wohl nicht einmal die größten Optimisten gerechnet: Zwei Weltklasse-Nationalteams besichtigen Bad Wörishofen.

Von Markus Heinrich

Die Weltmeisterschaft im Fußball rückt näher – doch in Bad Wörishofen blickt man mit Spannung auf die Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Die Kneippstadt will Mannschaftsquartier werden – und offenbar interessieren sich bereits jetzt zwei europäische Topteams für das Angebot, mit denen nicht einmal die unerschütterlichsten Optimisten gerechnet hätten. Eine Spitzenmannschaft hat ihre Delegation bereits in dieser Woche nach Bad Wörishofen geschickt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen