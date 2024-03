EM-Traum ausgeträumt: Bad Wörishofen als Teamquartier aus dem Rennen

In Bad Wörishofen herrschte zuletzt noch Hoffnung, was die Fußball-Europameisterschaft 2024 angeht. Doch nun gab es schlechte Neuigkeiten.

Wie das neue EM-Trikot der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aussieht, kann den Fans in Bad Wörishofen mittlerweile fast egal sein. Gerade erst ging es im Stadtrat noch um die Frage, ob Bad Wörishofen sicherheitstechnisch Fußball-Nationalmannschaften wie Israel oder die Ukraine überhaupt beherbergen könne, da steht plötzlich fest, dass sich diese Frage nicht mehr stellt. "Das Daumendrücken half hier nicht mehr", sagt Hotelier Alois Hillebrand, der gemeinsam mit der Stadt versucht hatte, Quartier für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu werden.

"Nachdem wir es unter den 100 vorausgewählten Hotels ins große Finale geschafft haben, das heißt unter die 44 Hotels des DFB, aus welchen die Nationalmannschaften ihr Hotel für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland auswählen konnten, waren wir voller Freude", sagte Hillebrand am Donnerstag. "Die gute Vorbereitung und Zusammenarbeit mit der Stadt und hier insbesondere mit dem Bürgermeister Stefan Welzel, Christian Strohmenger als Betriebsleiter Sport und Andreas Honner hatte Früchte getragen."

Bad Wörishofen ließ sogar den Rasen im Fußballstadion austauschen

In der Tat war Bad Wörishofen diesmal sehr gut aufgestellt und deshalb war auch die Hoffnung groß, nach mehrfachen erfolglosen Bewerbungen in der Vergangenheit diesmal zum Zug zu kommen. Die entscheidenden Spielorte München und Stuttgart liegen nahe, die A96 vor der Haustür, der Allgäu Airport nicht weit weg. Die Stadt ließ sogar in einer Blitzaktion den Rasen im Stadtion im Unteren Hart austauschen, auch, um im Endspurt die Chancen zu erhöhen. Der FC Bad Wörishofen kann sich jetzt über EM-taugliches Geläuf in der Kreisliga freuen, ein EM-Team wird darauf aber nun nicht trainieren.

Dabei sah es zunächst richtig gut für die Wörishofer aus. "Ausschlaggebend war hier sicherlich die gemeinsame Präsentation vom Parkhotel und der Stadt Bad Wörishofen", glaubt Hillebrand. "In der Folge haben uns dann sechs Teams vor Ort besucht." Unter den Gästen waren unter anderem die Topteams aus Frankreich und England.

Zwei Nationalteams hatten sich offenbar schon für Bad Wörishofen entschieden

Für die Auslosung wurde Deutschland dann in drei Zonen unterteilt und die Mannschaften (Norden, Mitte und Süd) wurden für das Eröffnungsspiel einer dieser Zonen zugelost. Das war für Bad Wörishofen ein erster Rückschlag. "Zwei europäische Top-Mannschaften und Titelfavoriten hatten Bad Wörishofen gewählt", sagt Hillebrand. Die Namen der Mannschaften dürfe er aber nicht nennen. "Jedoch wurden diese in andere Zonen zugelost und konnten uns somit nicht wählen", sagt der Hotelier. "Somit blieb am Ende die Hoffnung auf die Play-offs." Denn noch ist das Teilnehmerfeld für die EM-Endrunde in Deutschland vom 14. Juni bis 14. Juli nicht komplett. Zwölf Teams spielen im März um drei noch freie Plätze. In Bad Wörishofen hatte man auf Israel und die Ukraine gehofft.

Es wird weiterhin Trainingslager in Bad Wörishofen geben, versichert Hillebrand

"Das Daumendrücken half hier nicht mehr", sagte Hillebrand am Donnerstag. "Trotzdem sind wir sehr stolz zu den gefragten Base Camps gezählt zu haben." Wann die Absage kam, warum die kam, dazu wurde am Donnerstag nichts bekannt. Auch das DFB-Reisebüro äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht. Er danke der Stadt für die "großartige Zusammenarbeit". Er freue sich darüber hinaus schon auf die Trainingslager in diesem Jahr in Bad Wörishofen. Mit der Beherbergung von Profiteams hat Bad Wörishofen jahrelange Erfahrung. Weltweite Aufmerksamkeit bescherte beispielsweise das Trainingslager der Nationalmannschaft aus Irak, wo damals der Deutsche Bernd Stange Trainer war. "Mehrere Mannschaften haben in der Zwischenzeit schon einen Lokalaugenschein vor Ort gemacht und insbesondere auch die tollen Fußballplätze helfen uns, Mannschaften für ein Trainingslager zu gewinnen", sagt Hillebrand zum Stand der Dinge. "Erfreulich ist auch, dass durch den Kontakt mit dem DFB Reisebüro ein Netzwerk entstanden ist, dass zukünftig hilft, Gästeteams für Trainingslager nach Bad Wörishofen zu holen."

Andere Orte in Schwaben hatten zur EM mehr Glück als Bad Wörishofen

Während der EM-Traum in Bad Wörishofen nun also ausgeträumt ist, hatten andere Orte in Schwaben mehr Glück. 21 Mannschaften haben bereits bekannt gegeben, wo sie während der Europameisterschaft 2024 in Deutschland wohnen werden. Auch das Allgäu ist schon dabei, mit der Gemeinde Weiler. Dort, im Hotel Tannenhof, wird sich die Nationalmannschaft von Ungarn einquartieren. Die Wahl fiel auf Weiler, weil der Spielort Stuttgart in zwei Stunden mit dem Bus erreichbar ist. Das Hotel Maximilian's in Augsburg hat es ebenfalls geschafft, dort wird die Nationalmannschaft von Serbien wohnen. Schottland residiert im Hotel Obermühle in Garmisch-Partenkirchen.