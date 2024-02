Bad Wörishofen

vor 32 Min.

EM-Traum ausgeträumt: Bad Wörishofen aus Teamquartier aus dem Rennen

Plus In Bad Wörishofen herrschte zuletzt noch Hoffnung, was die Fußball-Europameisterschaft angeht. Doch nun gab es schlechte Neuigkeiten.

Von Markus Heinrich

Gerade erst ging es im Stadtrat noch um die Frage, ob Bad Wörishofen sicherheitstechnisch Fußball-Nationalmannschaften wie Israel oder die Ukraine überhaupt beherbergen könne, da steht plötzlich fest, dass sich diese Frage nicht mehr stellt. "Das Daumendrücken half hier nicht mehr", sagt Hotelier Alois Hillebrand, der gemeinsam mit der Stadt versucht hatte, Quartier für die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland zu werden.

"Nachdem wir es unter den 100 vorausgewählten Hotels ins große Finale geschafft haben, das heißt unter die 44 Hotels des DFB, aus welchen die Nationalmannschaften ihr Hotel für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland auswählen konnten, waren wir voller Freude", sagte Hillebrand am Donnerstag. "Die gute Vorbereitung und Zusammenarbeit mit der Stadt und hier insbesondere mit dem Bürgermeister Stefan Welzel, Christian Strohmenger als Betriebsleiter Sport und Andreas Honner hatte Früchte getragen."

