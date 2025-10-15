Emotionaler Anlass: Musik soll helfen, letzte Wünsche zu erfüllen

Als musikalischer Hochgenuss mit zwei exzellenten Blasmusik-Kapellen erwies sich das Benefizkonzert für das Projekt „Wünschewagen“ im Kursaal Bad Wörishofen. Zum einen die Stadtkapelle Bad Wörishofen, zum anderen die „Brauhausmusikanten“ aus dem Kaltental boten feinste Blasmusik auf höchstem Niveau, was von den Besuchern mit großem, langanhaltendem Applaus, Bravorufen und Standing Ovations bedacht wurde. Dass dazu noch der stolze Betrag von weit über 1000 Euro für den guten Zweck erzielt wurde, machte das Konzert noch zusätzlich zu etwas Besonderem.

Dabei bot zunächst die Stadtkapelle unter der bewährten Leitung von Rainer Wörz eindrucksvolle Werke der sinfonischen Blasmusik mit Stücken wie „Das Tor zum Gottesgarten“. Sie führte mit „London Eye“ durch die pulsierende britische Hauptstadt oder begleitete „Indiana Jones“ mit einem Medley auf seinen Wegen. Kraftvoll, aber auch einfühlsam und mit musikalisch hoher Qualität präsentierte sich der große Klangkörper.

Icon vergrößern Die Brauhausmusikanten waren erstmals in Bad Wörishofen zu Gast. Foto: Helmut Bader Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Brauhausmusikanten waren erstmals in Bad Wörishofen zu Gast. Foto: Helmut Bader

Den zweiten Teil, etwas längeren Teil des Konzertes bestritten dann die Brauhausmusikanten, die erstmals im Kurhaus zu Gast waren und ihren Auftritt zu einem echten Musik-Erlebnis werden ließen. Ihren Anspruch, musikalische Unterhaltung mit sichtbarer Freude an der Musik auf hohem Niveau anzubieten, kamen sie mehr als gerecht. Klassische Märsche, wie „Im Eilschritt nach St. Peter“, gefühlvolle Walzer wie „Maly Darek“,und schwungvolle Polkas wie „Böhmischer Leckerbissen“ wechselten sich mit moderneren Stücken wie „The Power of Pop“ ab. An Ernst Mosch erinnerte sein bekanntes „Unvergesslich“ und Georg Hiemers Solo in dem Stück „Die Teufelszunge“ und die drei Klarinetten mit ihren „Fliegenden Fingern“ begeisterten besonders. Johannes Stadler war ein informativer und amüsanter Moderator der Kapelle, die von Martin Ehlich geleitet wird.

So funktioniert das Konzept des Wünschewagens

Dazwischen erläuterten Michael Barathor und Friedrich Eichmann des auf reiner Spendenbasis aufgebaute Projekt des Wünschewagens, das seinen Standort in Kaufbeuren hat. Damit können schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch ganz spezielle Wünsche erfüllt werden. Dazu gehörten Besuche in Stadien, im Zoo oder in den Bergen bis hin zur Zugspitze. Bereits 300 solcher letzten Wünsche wurden seit Bestehen erfüllt. 600 Anfragen mussten aus unterschiedlichen Gründen abgesagt werden und was könnte besser zusammenpassen als großartige Musik und ein guter Zweck. Da waren zusätzlich auch die Stadtwerke unter Peter Humbold gerne bereit, als Sponsor mitzuwirken.