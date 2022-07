Emotionales Kneipp-Musical fasziniert in Bad Wörishofen

Plus Sanni Risch bringt mit einer Laienspielschar ein Musical zu Ehren des heilkundigen Pfarrers auf die Bühne. Es ist ein Erlebnis.

Was Sanni Risch auch diesmal wieder mit ihrem Volksmusical von Pfarrer Sebastian Kneipp auf die Beine stellte, verdient wahrlich allerhöchste Bewunderung. Allein die Idee und der Mut, dies im Pfarrgarten als Open-Air-Veranstaltung zu spielen, hob es emotional auf eine noch höhere Stufe. Am Wochenende gibt es weitere Vorstellungen.