Bad Wörishofen

12:00 Uhr

Empörung um gekreuzigte Krähe in Bad Wörishofens Innenstadt

Krähen sind nicht überall gern gesehen. In Bad Wörishofen ist die Situation nun in einem Fall eskaliert.

Plus In Bad Wörishofen stieg die Zahl der Krähen zuletzt sprunghaft an. Bei der Kartierung der Krähen machte Maximilian Sander eine grausige Entdeckung.

Von Markus Heinrich Artikel anhören Shape

Maximilian Sander hatte sich auf die neue Aufgabe gefreut, doch was er dann gleich zu Beginn in Bad Wörishofen sah, "treibt mir immer noch die Tränen in die Augen", wie er sagt. Jemand hatte in der Innenstadt eine Krähe gekreuzigt, offenbar als abschreckendes Beispiel für die immer größer werdende Kolonie von Saatkrähen in der Kneippstadt.

Ende März erhielt Sander vom Landesamt für Umwelt Bayern die Bitte, sich im Saatkrähenprojekt zu engagieren. Es ging um die Kartierung der Saatkrähen in Bad Wörishofen. Zuvor war Sander schon in Mindelheim und Türkheim aktiv, dort allerdings ging es um Wiesenvögel. "Bei der Erfassung von Wiesenvögeln, wie dem Kiebitz, bekommt man durchweg positives Feedback", berichtet Sander. "Die betroffenen Bauern, auf deren Feldern sich Kiebitznester befinden, reagieren fast ausschließlich unterstützend darauf", auch Passanten würden die Arbeit würdigen.

