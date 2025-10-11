Illegale Müllkippe im Bunkerwald

Mitten im Bunkerwald hat jemand illegal Müll entsorgt. Die Polizei weiß bereits davon, wie das Präsidium in Kempten nun auf Nachfrage mitteilte.

Bereits am 19. September sei die verbotene Müllkippe gemeldet worden. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bearbeite den Fall und habe mittlerweile zwei Tatverdächtige ermittelt. „Diese wurden zur Beseitigung des Mülls aufgefordert, andernfalls erfolgt eine kostenpflichtige Entsorgung durch den Bauhof Bad Wörishofen“, erläutert ein Polizeisprecher. Zudem wurde gegen die Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.