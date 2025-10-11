Icon Menü
Bad Wörishofen: Empörung um illegale Müllkippe im Bunkerwald

Bad Wörishofen

Illegale Müllkippe im Bunkerwald

Im Bunkerwald von Bad Wörishofen hat jemand eine Menge Müll entsorgt. Die Polizei hat zwei Tatverdächtige.
Von Markus Heinrich
    Mitten im Bunkerwald in Bad Wörishofen hat jemand illegal Müll entsorgt.
    Mitten im Bunkerwald in Bad Wörishofen hat jemand illegal Müll entsorgt. Foto: privat

    Mitten im Bunkerwald hat jemand illegal Müll entsorgt. Die Polizei weiß bereits davon, wie das Präsidium in Kempten nun auf Nachfrage mitteilte.

    Bereits am 19. September sei die verbotene Müllkippe gemeldet worden. Die Polizeiinspektion Bad Wörishofen bearbeite den Fall und habe mittlerweile zwei Tatverdächtige ermittelt. „Diese wurden zur Beseitigung des Mülls aufgefordert, andernfalls erfolgt eine kostenpflichtige Entsorgung durch den Bauhof Bad Wörishofen“, erläutert ein Polizeisprecher. Zudem wurde gegen die Tatverdächtigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

