Endlich 18!

Plus Seit 1975 ist man in Deutschland mit 18 Jahren volljährig - eine Freiheit, die Joshua Zellmer aus Bad Wörishofen nun auch genießt.

Joshua Zellmer feierte vor wenigen Tagen seinen 18. Geburtstag, mitten im Advent. "Ich freue mich am allermeisten, dass ich jetzt selbstständig Auto fahren kann", sagt der Bad Wörishofer und strahlt übers ganze Gesicht. Wählen gehen zu können und nicht für jede Kleinigkeit eine Unterschrift der Eltern zu benötigen sei ebenfalls toll. Eine neue Freiheit nutzte er an seinem Ehrentag jedoch bewusst noch nicht.

Mit dem 18. Geburtstag hat sich für Joshua Zellmer so einiges verändert. Er ist voll geschäftsfähig und darf ohne die Zustimmung der Eltern sämtliche Entscheidungen treffen. Doch für den Teenager steht etwas ganz anderes im Vordergrund. "Da ich jetzt selbst Auto fahren kann, bin ich unabhängiger und kann meine Eltern entlasten", gibt er zu bedenken. Sein schönstes Geschenk sei der Führerschein gewesen und die Erlaubnis, das Familienauto mitzunutzen.