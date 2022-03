Bad Wörishofer Energiebericht: Mehr Anstrengung für den Klimaschutz

Plus Auf dem Weg zu mehr Klimafreundlichkeit müsste die Stadt Bad Wörishofen massiv in ihre Gebäude investieren. Das geht aus dem Energiebericht der Stadtwerke hervor.

Zwischenzeitlich fand die jährliche Gebäudebegehung mit den Stadtwerken und dem Bauamt Bad Wörishofens statt. „Hier wurden zusätzlich zu den vertraglich festgelegten Leistungen auch energetische Auffälligkeiten lokalisiert“, schildert nun Michael Kolar von den Stadtwerken. Daraus leiten sich im Bericht der Stadtwerke Maßnahmen und Empfehlungen ab. Kolar nennt jene Maßnahmen, die sich „durch einige Liegenschaften ziehen“. So raten die Stadtwerke zum Tausch von Heizungspumpen. Zudem sollten Leitungen in den Gebäuden gedämmt werden. Um mehr Energie sparen zu können, müssten auch die Fenster getauscht werden. Da wird es dann schnell kostspielig.