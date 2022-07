Bad Wörishofen

vor 8 Min.

Energiekrise: Plötzlich steht Bad Wörishofens Eishalle zur Debatte

Plus Der Stadtrat sollte über die Nutzungsgebühren für die Vereine entscheiden, nachdem die Verhandlungen gescheitert waren. Doch in der Sitzung wurde es grundsätzlicher.

Von Markus Heinrich

Kann man es den Menschen noch vermitteln, wenn mitten in einer Energiekrise eine Eishalle betrieben wird, die alleine Strom für 50 Haushalte verbraucht? Grüne, ÖDP und SPD finden: nein. Deshalb ging es im Stadtrat am Montagabend plötzlich darum, ob in Bad Wörishofen heuer überhaupt eine Eislaufsaison stattfinden kann. Dabei hatte der Tagesordnungspunkt ohnehin schon viel Konfliktpotenzial. Der Rat sollte über die Höhe der Nutzungsgebühren für die Vereine entscheiden, nachdem die Verhandlungen zwischen Verwaltung und Vereinen gescheitert sind.

