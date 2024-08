Es war ein langer und schwieriger Weg, bis das Pilotprojekt von Mathias Böck in Bad Wörishofen an den Start gehen konnte. Doch am Ende hatte er Erfolg: Sein Solarzaun ist seit Juni am Netz. Es ist der erste Solarzaun Bad Wörishofens, ein Bauwerk mit doppeltem Nutzen, wie sich zeigt.

Karin Donath