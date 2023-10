Bad Wörishofen

18:00 Uhr

Energiewende dahoam: Sonnenstrom und Schatten auf einmal

Plus Eigentlich wollte Jens Hemberger nur seine Büroräume in Bad Wörishofen verschatten – doch heraus kam ein ganz besonderes Energiesparmodell.

Von Karin Donath

Temperaturen bis zu 30 Grad im Sommer waren keine Seltenheit in den Geschäftsräumen der Werttreuhand GmbH im Gewerbegebiet. Geschäftsleiter Jens Hemberger suchte nach einer Lösung. Nachdem der Einbau einer Klimaanlage nur unter erschwerten Bedingungen möglich gewesen wäre und zudem einen hohen Stromverbrauch bedeutet hätte, hatte Hemberger die Idee, die breiten Fensterfronten mit Vordächern zu beschatten. Darus wurde aber ein weit bedeutenderes Projekt - dank der Ideen von Martin Filser.

Bei der Vorbesprechung mit Martin Filser, Inhaber der Zimmerei Filser aus Frankenhofen, hatte dieser eine zündende Idee: „Warum nicht die Vordächer durch Photovoltaikdächer ersetzen?“ Hemberger war sofort von der Idee begeistert und Filser plante und konstruierte eine Stahlkonstruktion, die stark genug war, das Gewicht der Platten zu tragen, sich aber dennoch harmonisch an das Gesamtgebäude anfügte. „Die Vordächer mussten auch steil genug sein, damit dort kein Schnee liegen bleiben kann“, sagt Filser, der auch die verschiedenen Winkel der Sonneneinstrahlung in seine Berechnungen einbezog. Filser darf man getrost als Mächeler in der Energiewende bezeichnen. Die Werttreuhand ist nicht sein einziges Ökoprojekt.

